Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

«Зенит» обыграл «Рубин», Дзюба оформил дубль

Чемпионат.comиещё 19
1 час назад

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:1.

Дзюба принес «Зениту» победу над «Рубином»
Фото:  FC-ZENIT.RU FC-ZENIT.RU

На 24-й минуте матча Артём Дзюба открыл счёт, отправив мяч в девятку после передачи Клаудиньо. Спустя пять минут Клаудиньо уже сам расстрелял ворота Юрия Дюпина, забив дебютный гол за «Зенит». На 43-й минуте Дзюба оформил дубль, ему ассистировал Далер Кузяев. На 67-й минуте защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отправил мяч в собственные ворота. Спустя десять минут был удалён главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Карпин объяснил вызов Дзюбы в сборную

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Роман Сафьян из Москвы.

«Зенит» набрал 20 очков в восьми турах РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу. «Рубин» набрал 14 очков. В настоящее время команда из Казани находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол,Роман Сафьян,Юрий Дюпин,Валерий Данченко,Далер Кузяев,Артем Дзюба,Дмитрий Чистяков,Роман Усачев,Сергей Иванов,Леонид Слуцкий,Зенит,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители