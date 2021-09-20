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Мошенница обманула Криштиану Роналду на € 288 тысяч

Чемпионат.com
20 сентября 2021

Мошенница в течение трёх лет обманывала форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Ущерб суммарно составил 288 000, утверждает AS со ссылкой на португальскую газету Jornal de Noticias. По данным источника, некая 53-летняя женщина-турагент взяла с Роналду деньги за 200 путешествий, которые футболист не совершал.

Мошенница обманула Роналду на €288 тысяч
Фото: ReutersReuters

Криштиану передал агенту данные банковской карты и прочих документов, чем и воспользовался мошенник. При этом нечистая на руку турагент также могла обмануть ещё нескольких португальских футболистов, включая Нани, Мануэля Фернандеша и агента Жорже Мендеша.

Её признали виновной в преступлениях в 2017 году. Она уже в течение четырёх лет находится под стражей и возвращает пострадавшим деньги. Издание не сообщает, какую сумму ежемесячно переводит пострадавшим мошенница.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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