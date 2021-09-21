Мошенница обманула Роналду на € 288 тысяч

По информации издания, футболист в 2007 году доверил сотруднице туристической компании банковские карточки и пин-коды от них. За три года она забронировала на имя португальца 200 поездок, в которых спортсмен не был. Всего за это время она вывела с его счетов 288 тысяч. Роналду узнал о потере денег спустя 11 лет.