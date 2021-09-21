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Мошенница обманула Роналду на € 288 тысяч

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал жертвой мошенницы, сообщает Jornal de Notícias.

Мошенница обманула Роналду на € 288 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, футболист в 2007 году доверил сотруднице туристической компании банковские карточки и пин-коды от них. За три года она забронировала на имя португальца 200 поездок, в которых спортсмен не был. Всего за это время она вывела с его счетов 288 тысяч. Роналду узнал о потере денег спустя 11 лет.

Работницу турагентства задержали и приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно. Злоумышленница должна компенсировать игроку все потери ежемесячными выплатами. 27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду. По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 млн. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.

В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов. Ранее Роналду предложил помощь английскому игроку Дэнни Ходжсону, который ранее находился в искусственной коме после нападения.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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