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Карпин вернул Дзюбу в сборную России

Елена Прошина
1 час назад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин определился с расширенным составом команды для участия в матчах отборочного турнира Чемпионата мира-2022 против Словении и Словакии. В частности, тренер вернул в состав футболиста «Зенита» Артема Дзюбу и полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

Карпин вернул Дзюбу в сборную России
Фото: ТАССТАСС

Согласно сообщению на сайте Российского футбольного союза, в команду также вошел лучший бомбардир текущего сезона Гамид Агаларов.

Напомним, что в рамках отборочной группы H сборная России 8 октября сыграет против Словакии в Казани, а 11 октября – против Словении на выездном мачте в Мариборе. Сейчас после шести туров российская команда занимает второе место в группе с 13 очками, уступая сборной Хорватии по разнице мячей.

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Напомним, что ранее Карпин негативно отзывался о спортивных показателях форварда «Зенита» Артема Дзюбы. При этом тренер не исключал возвращения спортсмена в сборную России и отмечал, что футболист хочет играть за национальную сборную.

В свою очередь, 34-летний полузащитник «Химок» Денис Глушаков вернулся в сборную впервые с 2018 года. Последний раз в составе команды футболист сыграл против сборной Бразилии в марте 2018 года – тогда матч закончился поражением россиян со счетом 0:3.
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