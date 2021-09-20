Карпин объяснил вызов Дзюбы в сборную

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный состав сборной России на октябрьские отборочные матчи к чемпионату мира по футболу 2022 года, так как показал хорошую игру в матче седьмого тура чемпионата России с "Ахматом". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
"Зенит" в игре седьмого тура одержал победу со счетом 3:1, Дзюба отметился двумя голевыми передачами. На сентябрьские матчи против сборных Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0) Дзюба вызван не был. В семи матчах текущего чемпионата форвард не забил ни одного гола и сделал три результативные передачи.
"Старт сезона был, какие-то игры не играл, когда играл, играл лучшим образом в последнее время. Но в матче с "Ахматом" выглядел получше. Но это расширенный список, до сбора по три-четыре матча будет. Попал в расширенный список, дальше будем смотреть, как все игроки из расширенного списка будут себя показывать", - пояснил Карпин.