Карпин объяснил вызов Дзюбы в сборную

"Старт сезона был, какие-то игры не играл, когда играл, играл лучшим образом в последнее время. Но в матче с "Ахматом" выглядел получше. Но это расширенный список, до сбора по три-четыре матча будет. Попал в расширенный список, дальше будем смотреть, как все игроки из расширенного списка будут себя показывать", - пояснил Карпин.