Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Карпин объяснил включение Дзюбы в расширенный состав сборной России по футболу

ТАССиещё 10
21 минуту назад

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный состав сборной России на октябрьские отборочные матчи к чемпионату мира по футболу 2022 года, так как показал хорошую игру в матче седьмого тура чемпионата России с "Ахматом". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Карпин объяснил вызов Дзюбы в сборную
Фото: ТАССТАСС

"Зенит" в игре седьмого тура одержал победу со счетом 3:1, Дзюба отметился двумя голевыми передачами. На сентябрьские матчи против сборных Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0) Дзюба вызван не был. В семи матчах текущего чемпионата форвард не забил ни одного гола и сделал три результативные передачи.

Карпин вернул Дзюбу в сборную России

"Старт сезона был, какие-то игры не играл, когда играл, играл лучшим образом в последнее время. Но в матче с "Ахматом" выглядел получше. Но это расширенный список, до сбора по три-четыре матча будет. Попал в расширенный список, дальше будем смотреть, как все игроки из расширенного списка будут себя показывать", - пояснил Карпин.

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).
Футбол,Артем Дзюба,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители