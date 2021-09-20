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Карпин: Головин принес огромную пользу сборной России

Чемпионат.com
20 минут назад

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание полузащитника «Монако» Александра Головина в расширенный список национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Карпин: Головин принес огромную пользу сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Головин ярко проявляет себя в своём клубе, забивает. Но это не значит, что он в сборной себя проявляет не так ярко. Можно отходить пешком, но забить гол, а можно как Головин в последних матчах за сборную выдать такой объём работы, который принёс огромную пользу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.

Футбол,Андрей Панков,Валерий Карпин,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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