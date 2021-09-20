Карпин: Головин принес огромную пользу сборной России

«Головин ярко проявляет себя в своём клубе, забивает. Но это не значит, что он в сборной себя проявляет не так ярко. Можно отходить пешком, но забить гол, а можно как Головин в последних матчах за сборную выдать такой объём работы, который принёс огромную пользу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.