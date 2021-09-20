Несмотря на конфликт: Карпин рассказал о причинах вызова Дзюбы в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему решил вызвать в команду форварда «Зенита» Артёма Дзюбу, который пропустил сентябрьские матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой. Его слова приводит ТАСС.
Старт сезона был, какие-то игры не играл, когда играл, играл не лучшим образом в последнее время. Но в матче с «Ахматом» выглядел получше. Но это расширенный список, до сбора по три-четыре матча будет, — сказал Карпин.
О включении Дзюбы в расширенный состав стало известно в понедельник, 20 сентября. В текущем сезоне 33-летний форвард не забил ни одного мяча в семи матчах Российской премьер-лиги.
Обнародован расширенный состав сборной России на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года, которые пройдут в октябре.
Вратари: Маринато Гильерме, Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Станислав Крицюк, Андрей Лунёв.
Защитники: Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Станислав Магкеев, Алексей Сутормин, Илья Самошников, Игорь Дивеев, Михаил Осипенко, Сергей Терехов, Дмитрий Чистяков, Фёдор Кудряшов.
Полузащитники: Александр Головин, Далер Кузяев, Максим Мухин, Александр Ерохин, Денис Глушаков, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Зелимхан Бакаев, Денис Макаров, Дмитрий Баринов, Антон Зиньковский.
Нападающие: Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Антон Заболотный, Артём Дзюба, Гамид Агаларов.
Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.
Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что у него с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой личный конфликт. Но не играет за сборную её бывший капитан не поэтому, а из-за спортивных показателей. Его слова приводит газета «Спорт-Экспресс».
Есть [личный конфликт]. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма, — ответил Карпин на вопрос об отношениях с футболистом.
Он добавил, что сейчас Дзюба играть за сборную не готов, но будет вызван, если проявит себя в «Зените».
Лучшим нападающим страны Карпин назвал Фёдора Смолова из «Локомотива». С Хорватией он не играл, потому что нужно было чётко выполнить тренерскую установку, а спортсмен мог сделать на поле что-то неожиданное. Форвард был нужен в двух следующих матчах, где он вышел на поле и принёс результат.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, в каких отношениях находится с нападающими Артёмом Дзюбой и Александром Соболевым, передаёт «Матч ТВ».
Есть отношения тренер — игрок. Со всеми такие отношения, включая и Артёма Дзюбу. Я не знаю, есть ли ему что сказать или нет. Даже если он ничего не будет говорить, а будет играть, я позову его в команду, — сказал Карпин.
По его словам, если бы Дзюба сейчас играл так, как в мае, то он был бы в сборной. Но в футболе нет «вчера, есть только сегодня». Та же ситуация и с Александром Соболевым, и с Матвеем Сафоновым. Карпин пояснил, что был на тренировке «Краснодара» и со всеми футболистами общался. Звёзд из вратарей надо растить в клубах, а не в сборной, считает он.
Может быть, он сейчас седьмой или восьмой вратарь. Есть ещё в списках Лантрантов, например. Это решение Виталия Витальевича. Он может стать номером 1, но не все же такие вратари, как Игорь Акинфеев, которые довольно рано становятся лучшими, — добавил специалист.
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о включении форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в расширенный список сборной России.
«Какие бы ни были личные взаимоотношения между тренером и игроком, но если футболист показывает высокий класс и выделяется в чемпионате — он заслуживает моральное право. Поймите, это же определяется не только главным тренером, а общественностью и своими показаниями. Я ещё не видел ни одного тренера, который бы не взял футболиста Хотя, нет, видел — всё же бывают редкие исключения. Лобановский отказывался Но это нонсенс, если вдруг тренер из-за каких-то личных взглядов решает отказаться от футболиста — это говорит лишь о твердолобости специалиста. Хороший хозяин, когда строит дом, берёт внутрь всё для того, чтобы он по итогу получился хорошим. Если есть деталька, которая по личным причинам не нравится, и он от неё отказывается, то дом будет не до конца выстроен. То же самое в футболе! Карпин же говорил о том, что будет играть тот, кто сильнее и заслуживает. Это аксиома.
Сегодня в матче с «Рубином» ожидаю, что Артём вместе с Азмуном проявит мастерство игры тандемом. У Семака же принципиальный спор со Слуцким: он проиграл оба матча в прошлом сезоне. Дзюба набирает, возвращается. Он достоин быть вызванным в сборную. Да, есть Смолов, который забил шесть мячей, но остальные как могут конкурировать с Дзюбой? Я жду Дзюбу в сборной», — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.
Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили в разговоре с NEWS.ru положительно оценил попадание Дениса Глушакова, Артёма Дзюбы и Гамида Агаларова в расширенный список сборной России по футболу на октябрьский цикл матчей отбора к ЧМ-2022.
Приглашение Дениса Глушакова — это вынужденная мера. На данный момент в сборной нет организатора, нет футболиста, который мог бы вести игру. Когда Денис играл за сборную, он эту функцию выполнял. Пока приглашение несёт временный характер. Но если он себя должным образом проявит, то сможет закрепиться в национальной команде, — сказал Кавазашвили в разговоре с NEWS.ru.
Также ветеран отечественного футбола считает оправданным решением вызов Артёма Дзюбы.
Если Артём будет играть, то это будет усилением для команды. Карпин понимает это. Мне кажется, главный тренер немного схитрил, назвав Смолова лучшим нападающим России на данный момент. Смолов не является центральным нападающим, он — блуждающий форвард. А Дзюба — это одарённый центрфорвард. У него божий дар. Артём привезёт успех команде. Что касается Агаларова, то это чисто пиар-ход. Карпин не стал упускать из виду умение Агаларова забивать голы, — заключил Кавазашвили.
Окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года будет объявлен 27 сентября. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
"Окончательный список [будет] числа 27-го, когда пройдут матчи [девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги], - сказал Карпин. - 2 октября [игроки] прибудут в Новогорск, там мы будем до 7-го числа, после чего вылетаем в Казань, где играет 8-го числа".