Несмотря на конфликт: Карпин рассказал о причинах вызова Дзюбы в сборную

«Какие бы ни были личные взаимоотношения между тренером и игроком, но если футболист показывает высокий класс и выделяется в чемпионате — он заслуживает моральное право. Поймите, это же определяется не только главным тренером, а общественностью и своими показаниями. Я ещё не видел ни одного тренера, который бы не взял футболиста Хотя, нет, видел — всё же бывают редкие исключения. Лобановский отказывался Но это нонсенс, если вдруг тренер из-за каких-то личных взглядов решает отказаться от футболиста — это говорит лишь о твердолобости специалиста. Хороший хозяин, когда строит дом, берёт внутрь всё для того, чтобы он по итогу получился хорошим. Если есть деталька, которая по личным причинам не нравится, и он от неё отказывается, то дом будет не до конца выстроен. То же самое в футболе! Карпин же говорил о том, что будет играть тот, кто сильнее и заслуживает. Это аксиома.



Сегодня в матче с «Рубином» ожидаю, что Артём вместе с Азмуном проявит мастерство игры тандемом. У Семака же принципиальный спор со Слуцким: он проиграл оба матча в прошлом сезоне. Дзюба набирает, возвращается. Он достоин быть вызванным в сборную. Да, есть Смолов, который забил шесть мячей, но остальные как могут конкурировать с Дзюбой? Я жду Дзюбу в сборной», — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.