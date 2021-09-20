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Роналду не заметил кражу сотен тысяч евро

Вероника Полынина
1 час назад

Турагент португальского футболиста Криштиану Роналду за три года украла с его кредитной карты 288 тысяч евро, сообщает Jornal de Notícias.

Роналду не заметил кражу сотен тысяч евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 2007 по 2010 год сотрудница туристической компании забронировала от имени Роналду более 200 поездок, которые на самом деле он не совершал. При этом женщина пользовалась кредитной картой футболиста, данные которой, в том числе и пароль, Роналду сам ей предоставил.

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В 2017 году мошенницу осудили, сейчас она отбывает 4,5-летний срок в тюрьме. Кроме того, женщина должная компенсировать ущерб футболисту ежемесячными платежами.

Издание отмечает, что до последнего времени Роналду даже не подозревал, что стал жертвой мошенничества. Но затем выяснилось, что от действий сотрудников этого турагентства пострадали и другие представители футбольного мира: игроки «Манчестер Юнайтед» Мануэл Фернандеш и Нани, а также футбольный агент Жорже Мендеш и его компании Gestifute и Polaris. Их обманули в общей сложности на 350 тысяч евро.

В 2018 году российский хоккеист Евгений Малкин лишился 4 млн долларов, вложенных в блокчейн-стартап.

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