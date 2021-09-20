Фанаты ЦСКА оскорбили болельщиков «Спартака» во время матча

Фанаты ЦСКА оскорбили болельщиков московского «Спартака» во время встречи команд, передает Sport24.
Поклонники армейского клуба вывесили баннер с изображением Заремы Салиховой - супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна. «Она все видит», — гласила подпись к баннеру.
При этом фанаты красно-синих выкрикивали в адрес соперников: «Вы рабы у шлюхи Федуна».
Сегодня, 20 сентября, в столичном дерби ЦСКА встречался со «Спартаком». Матч проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Антон Заболотный.