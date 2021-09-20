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Артём Дзюба побил рекорд Александра Кержакова, выйдя на второе место в списке голеадоров всех чемпионатов России

Спорт уик-энд
29 минут назад

Оформив дубль в ворота «Рубина» (3:1), нападающий «Зенита» Артём Дзюба довёл количество своих голов в чемпионате России до отметки «140». Это означает, что форвард побил бомбардирский рекорд своего предшественника по петербургскому клубу Александра Кержакова, который ранее записал в актив в матчах первенства страны 139 мячей.

Дзюба побил рекорд Кержакова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, Артём Дзюба сделал широкий шаг к абсолютному рекорду чемпионата, которым и по сию пору владеет Олег Веретенников. Прославленный бомбардир «Ротора» в своё время, почти 20лет назад, в сезоне-2001 вышел на рубеж в 143 гола. Таким образом, Дзюбе требуется нанести ещё всего лишь четыре точных удара, чтобы побить «вечный» рекорд своего коллеги по бомбардирскому цеху из волгоградского клуба. И, кажется, шаг в историю отечественного футбола у Артёма не за горами.

После затишья Дзюба вернулся! Его «казанские» голы - первые в нынешнем сезоне. А дубль - уже 21-й в чемпионате России.

Бомбардиры чемпионата России.

Топ-3

Олег Веретенников - 143

Артём Дзюба - 140

Александр Кержаков- 139

Из числа действующих футболистов ближайшие конкуренты Артёма Дзюбы по количеству голов в чемпионате России: Фёдор Смолов («Локомотив») - 88 и Сердар Азмун («Зенит») - 83.

Футбол,Артем Дзюба,Федор Смолов,Олег Веретенников,Александр Кержаков,Локомотив,Зенит,
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