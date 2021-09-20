Дзюба побил рекорд Кержакова

Оформив дубль в ворота «Рубина» (3:1), нападающий «Зенита» Артём Дзюба довёл количество своих голов в чемпионате России до отметки «140». Это означает, что форвард побил бомбардирский рекорд своего предшественника по петербургскому клубу Александра Кержакова , который ранее записал в актив в матчах первенства страны 139 мячей.

Кроме того, Артём Дзюба сделал широкий шаг к абсолютному рекорду чемпионата, которым и по сию пору владеет Олег Веретенников. Прославленный бомбардир «Ротора» в своё время, почти 20лет назад, в сезоне-2001 вышел на рубеж в 143 гола. Таким образом, Дзюбе требуется нанести ещё всего лишь четыре точных удара, чтобы побить «вечный» рекорд своего коллеги по бомбардирскому цеху из волгоградского клуба. И, кажется, шаг в историю отечественного футбола у Артёма не за горами.