Дзюба побил рекорд Кержакова

Оформив дубль в ворота «Рубина» (3:1), нападающий «Зенита» Артём Дзюба довёл количество своих голов в чемпионате России до отметки «140». Это означает, что форвард побил бомбардирский рекорд своего предшественника по петербургскому клубу Александра Кержакова, который ранее записал в актив в матчах первенства страны 139 мячей.
Кроме того, Артём Дзюба сделал широкий шаг к абсолютному рекорду чемпионата, которым и по сию пору владеет Олег Веретенников. Прославленный бомбардир «Ротора» в своё время, почти 20лет назад, в сезоне-2001 вышел на рубеж в 143 гола. Таким образом, Дзюбе требуется нанести ещё всего лишь четыре точных удара, чтобы побить «вечный» рекорд своего коллеги по бомбардирскому цеху из волгоградского клуба. И, кажется, шаг в историю отечественного футбола у Артёма не за горами.
После затишья Дзюба вернулся! Его «казанские» голы - первые в нынешнем сезоне. А дубль - уже 21-й в чемпионате России.
Бомбардиры чемпионата России.
Топ-3
Олег Веретенников - 143
Артём Дзюба - 140
Александр Кержаков- 139
Из числа действующих футболистов ближайшие конкуренты Артёма Дзюбы по количеству голов в чемпионате России: Фёдор Смолов («Локомотив») - 88 и Сердар Азмун («Зенит») - 83.