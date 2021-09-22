Почему Виторию до сих пор не уволили из «Спартака»? Есть три простых объяснения

Поддержка тренера – логичный и единственный правильный вариант для клуба прямо сейчас. И дело здесь не в деньгах.

После трёх побед в одиннадцати матчах нового сезона вопрос о возможной отставке Руя Витории из «Спартака» многим кажется риторическим. Чего ещё ждёт Федун, ведь команда не только не выигрывает, но и забить больше гола за матч смогла лишь однажды за сезон? Поражения от «Легии», в дерби с ЦСКА и 10-очковое отставание от «Зенита», казалось, не оставляют никаких вопросов о будущем тренера в клубе. Но нет: в «Спартаке» португальцу по-прежнему доверяют и ждут от команды побед. Хотя раньше тренеров убирали и с лучшими результатами. Почему так происходит?

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1. «Спартак» не так ужасен, как кажется по его результатам

Во-первых, преувеличивать масштабы трагедии в команде не стоит. Да, не всё гладко в отношениях тренера и русского костяка команды: по нашей информации, не всем легко привыкнуть к более спокойному подходу Витории после энергичного Тедеско. Да, команда не реализовывает моменты и проигрывает матчи. Но безнадёги от игры «Спартака» нет – поражения от «Легии» и ЦСКА, были, скорее, случайным стечением обстоятельств: хуже соперника «Спартак» точно не выглядел. Да и по ожидаемым очкам «Спартак» сейчас четвёртый в РПЛ.

Витория – опытный европейский тренер. И от него, конечно же, ждут решения задачи – прямо сейчас надо выйти из кризиса и справиться с давлением. Сам Витория, по нашей информации, ранее уже заверял руководство клуба, что под давлением работать умеет. Есть шанс доказать это Федуну. Который, кажется, боится повторить ошибки прошлого: один из источников, близкий к клубу, рассказал нам, что владелец клуба до сих пор не забыл историю успеха Унаи Эмери, который своими трофеями постоянно напоминает владельцу «Спартака» о его отставке из клуба в 2012 году.

2. В руководстве клуба понимают, что не сильно помогли Витории летом

«Спартак» провёл трансферную кампанию хуже своих конкурентов. Витория не дождался игроков в центр поля, которых просил усилить, потерял Крала и получил одного Кофрие в оборону. То, что «Спартак» не осуществил всё задуманное, признавали и в клубе – и сейчас там понимают, что проблемы с составом (у «Спартака» в опорной зоне банально осталось всего два достаточно опытных для стартового состава игрока – Умяров и Хендрикс) – это объективная причина неудач, и в этом обвинять Виторию сложно. Присутствие Литвинова в составе команды при этом можно даже считать плюсом для тренера: ранее в СМИ уже была информация, что при португальском тренере в клубе ждут прогресса от молодёжи. Печальная ситуация с травмами к этому располагает – опытные игроки у тренера скоро закончатся.

3. Очень сложно найти тренеру адекватную замену

Сезон в самом разгаре, поэтому быстро уволить одного тренера и назначить другого – не так-то просто. Тем более прямо сейчас в клубе нет спортивного директора, который должен внести ясность и по вопросу тренера в том числе.

Но главная сложность в поиске тренера не в их отсутствии на рынке. Станислав Черчесов, которого многие уже отправляли в «Спартак», всё ещё свободен. А если нужен иностранец – есть Дженнаро Гаттузо. Проблема клуба в том, что сейчас идти туда тренером просто невыгодно. «Спартак» для хороших специалистов в данный момент непривлекателен. Можно заманить деньгами, но, пожалуй, это всё.