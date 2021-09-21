Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о решении форварда "Зенита" Артема Дзюбы отказаться от приглашения в национальную команду на ближайшие матчи.
"Сегодня у нас состоялся разговор с Артемом, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах "Зенита", - сообщил Карпин.
Также он ответил на вопрос, вызовет ли Дзюбу в сборную, если Артем наберет форму к ноябрьским матчам.
"Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван", - сказал Карпин.
Напомним, ранее Дзюба, попавший в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификационного этапа ЧМ-2022, заявил, что не отправится в расположение национальной команды, поскольку еще на набрал оптимальную форму.