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Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Rusfootballиещё 3
1 час назад

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о решении форварда "Зенита" Артема Дзюбы отказаться от приглашения в национальную команду на ближайшие матчи.

"Сегодня у нас состоялся разговор с Артемом, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах "Зенита", - сообщил Карпин.

Также он ответил на вопрос, вызовет ли Дзюбу в сборную, если Артем наберет форму к ноябрьским матчам.

"Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван", - сказал Карпин.

Напомним, ранее Дзюба, попавший в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификационного этапа ЧМ-2022, заявил, что не отправится в расположение национальной команды, поскольку еще на набрал оптимальную форму.

Дзюба отказался играть за сборную

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