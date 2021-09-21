Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

«Спартак» не уволит Виторию раньше 20 ноября из-за пункта в контракте (Eurostavka)

Sports.ru
1 час назад

По данным источника, контракт португальского тренера со «Спартаком» содержит пункт об увольнении с выплатой неустойки в размере оставшейся зарплаты по контракту до конца года, если к 15-му туру команда будет находиться ниже пятого места в турнирной таблице.

Витория подстраховался от увольнения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Витория стал тренером «Спартака» перед стартом сезона-2021/22. Зарплата тренерского штаба португальца в московском клубе – 3 млн евро. К 15-му туру РПЛ Витория проработает полгода в «Спартаке», а, значит, в случае расторжения договора получит зарплату до конца первого года работы — 1,5 млн евро или 129 млн рублей.

Тем не менее, судьба португальского тренера в «Спартаке» зависит от владельца клуба Леонида Федуна, который может пожертвовать деньгами, чтобы снять тренера с должности в любой момент.

После 8 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице с 10 очками.

Матч 15-го тура «Спартак» проведет 20 ноября 2021 года в гостях с «Краснодаром».

Футбол,Леонид Федун,Спартак,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители