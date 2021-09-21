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Роналду нарушил устную договоренность с «Юве» при переходе в «МЮ». Мендеш обещал клубу, что форвард не уйдет после 15 августа

Sports.ru
55 минут назад

Представитель португальца сообщил руководству «Ювентуса» о желании Криштиану сменить клуб.

Роналду нарушил устную договоренность с «Ювентусом»
Фото: ReutersReuters

«Если вы хотите организовать трансфер, то мы готовы к переговорам, но сделку нужно закрыть до 15 августа», – ответили агенту в «Юве», утверждает Carrusel Confidential со ссылкой на официальные источники.

В «Ювентусе» полагали, что после 15 августа найти замену для Роналду будет практически невозможно, поэтому не хотели оказываться в такой ситуации.

15 августа в Турине решили, что отсутствие сообщений со стороны Криштиану означает, что он проведет в Италии еще один сезон. С официальными заявлениями по этому поводу выступили и руководители клуба, и тренер Массимилиано Аллегри.

Однако трансфер Роналду в «Манчестер Юнайтед» был организован в конце трансферного окна. Английский клуб объявил о договоренности по этому вопросу 27 августа.

У «Ювентуса» не было резервного плана действий, поэтому клуб в спешном порядке подписал форварда Мойзе Кина из «Эвертона».

После возвращения в «МЮ» 36-летний португалец забил 4 гола в 3 матчах.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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