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Левандовски получил «Золотую бутсу»

Чемпионат.com
40 минут назад

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу», которую он завоевал по итогам сезона-2020/2021, став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах.

Левандовски получил «Золотую бутсу»
Фото: ReutersReuters
Фото футболиста с наградой опубликовано в «инстаграме» «Баварии».

Напомним, в 29 матчах немецкой Бундеслиги в прошлом сезоне польский нападающий забил 41 гол и отдал 7 результативных передач. В списке лучших бомбардиров европейских чемпионатов также присутствовали Лионель Месси («Барселона», 30 голов), Криштиану Роналду («Ювентус», 29 голов), Андре Силва («Айнтрахт» Франкфурт, 28 голов), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, 27 голов), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», 26 голов), Ромелу Лукаку («Интер», 24 гола) и другие футболисты.

Футбол,Роберт Левандовски,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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