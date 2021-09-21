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Щенсны и Рабьо поругались после матча «Ювентус» — «Милан»

Спорт-Экспресс
2 часа назад

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны вступил в конфликт с полузащитником команды Адриеном Рабьо после матча четвертого тура серии А против «Милана» (1:1), сообщает Corriere della Sera.

Щенсны и Рабьо поругались после матча с «Миланом»
Фото: ReutersReuters

По данным источника, конфликт начался еще на поле. Поляк был недоволен тем, как француз сыграл в эпизоде с ответным голом Анте Ребича. Он толкнул его в тут сторону где, по его мнению, тот должен был находиться, чтобы не дать хорвату забить.

После матча конфликт продолжился. Другие игроки «Ювентуса» также обсуждали матч на повышенных тонах. Главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри смог уладить инцидент. Из-за этого он опоздал на послематчевую пресс-конференцию.

«Ювентус» с двумя очками занимает 18-е место в серии А, находясь в зоне вылета.

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