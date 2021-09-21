Щенсны и Рабьо поругались после матча с «Миланом»

По данным источника, конфликт начался еще на поле. Поляк был недоволен тем, как француз сыграл в эпизоде с ответным голом Анте Ребича. Он толкнул его в тут сторону где, по его мнению, тот должен был находиться, чтобы не дать хорвату забить.