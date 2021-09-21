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Бывший биатлонист Тихонов назвал Дзюбу предателем родины и призвал изгнать его из сборной России

RT на русскомиещё 5
51 минуту назад

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал своё мнение о решении форварда «Зенита» Артёма Дзюбы пропустить октябрьские сборы национальной команды страны.

Тихонов призвал изгнать Дзюбу из сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это абсолютное предательство родины со стороны Дзюбы. Правильно его критикуют. Нужно голову иметь на плечах — тогда всё будет нормально и поводов для критики не будет. За подобный отказ — гнать поганой метлой из спорта, лишить права играть за клуб, изгнать из сборной навсегда, чтобы другим было неповадно. «Зениту» надо расторгнуть с ним контракт, наказать по полной программе. Платят бешеные деньги, а они нигде нормально не играют, в еврокубках позор просто», — цитирует Тихонова Sport24.

21 сентября Дзюба отказался от приглашения в сборную России. Игрок мотивировал это тем, что пока не набрал оптимальные кондиции.

Футбол,Александр Тихонов,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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