Карпин разъяснил ситуацию с отказом Дзюбы играть за сборную

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает нелогичным предположение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался выступать за национальную сборную из-за конфликта между ними.

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«Я недолюбливаю Дзюбу? Поэтому я его включил в расширенный список. Видимо, так», - сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

«Именно потому, что его включили в расширенный список? Хорошая логика», - сказал Карпин на уточняющий комментарий об отказе Дзюбы играть за сборную.

Он пояснил, что позвонил Дзюбе после того, как включил его в расширенный список, так как не было смысла говорить с нападающим до этого, так как список не окончательный.

«Я позвонил ему для того, чтобы, возможно, включить его в окончательный список. Я встречался с ним в августе, тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную, мечтает играть за сборную. Мне этого было достаточно, чтобы включить его в расширенный список», - добавил Карпин.

Конфликт Карпина и Дзюбы длится более 10 лет, он начался еще в «Спартаке». После того, как Карпин был назначен главным тренером сборной России, у него состоялся двухчасовой разговор с нападающим. Болельщики надеялись, что участники конфликта договорились забыть старые обиды и работать на благо российского футбола. Однако непосредственно после разговора приглашения в команду не последовало, и сентябрьские матчи сборная России провела без Дзюбы.