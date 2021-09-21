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Карпин разъяснил ситуацию с отказом Дзюбы играть за сборную

Елена Прошина
39 минут назад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает нелогичным предположение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался выступать за национальную сборную из-за конфликта между ними.

Карпин разъяснил ситуацию с отказом Дзюбы играть за сборную
Фото: ТАССТАСС

«Я недолюбливаю Дзюбу? Поэтому я его включил в расширенный список. Видимо, так», - сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

«Именно потому, что его включили в расширенный список? Хорошая логика», - сказал Карпин на уточняющий комментарий об отказе Дзюбы играть за сборную.

Он пояснил, что позвонил Дзюбе после того, как включил его в расширенный список, так как не было смысла говорить с нападающим до этого, так как список не окончательный.

«Я позвонил ему для того, чтобы, возможно, включить его в окончательный список. Я встречался с ним в августе, тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную, мечтает играть за сборную. Мне этого было достаточно, чтобы включить его в расширенный список», - добавил Карпин.

Конфликт Карпина и Дзюбы длится более 10 лет, он начался еще в «Спартаке». После того, как Карпин был назначен главным тренером сборной России, у него состоялся двухчасовой разговор с нападающим. Болельщики надеялись, что участники конфликта договорились забыть старые обиды и работать на благо российского футбола. Однако непосредственно после разговора приглашения в команду не последовало, и сентябрьские матчи сборная России провела без Дзюбы.

"Дзюба отказался ассоциировать себя с неудачами Карпина"

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года, которые пройдут в октябре. В него вошел и Дзюба.