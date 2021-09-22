Ургант пошутил об отказе Дзюбы от вызова в сборную России

Ведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высказался по поводу решения нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России.

Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ» БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Дзюба отказался от вызова в сборную России — его позвали, а он сказал: «Нет». Как говорится, «сделал ручкой», — сказал Ургант в эфире Первого канала.

Ранее Дзюба сообщил, что не отправится в расположение сборной России, так как не набрал оптимальную форму. При этом форвард отметил, что не намерен приостанавливать международную карьеру.