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Ургант пошутил об отказе Дзюбы от вызова в сборную России

Чемпионат.comиещё 7
11 часов назад

Ведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высказался по поводу решения нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России.

Ургант пошутил об отказе Дзюбы от вызова в сборную России
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Дзюба отказался от вызова в сборную России — его позвали, а он сказал: «Нет». Как говорится, «сделал ручкой», — сказал Ургант в эфире Первого канала.

Ранее Дзюба сообщил, что не отправится в расположение сборной России, так как не набрал оптимальную форму. При этом форвард отметил, что не намерен приостанавливать международную карьеру.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.

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