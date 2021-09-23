Карпин объяснил отказ Дзюбы от выступления за сборную

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему форвард «Зенита» Артем Дзюба отказался играть за национальную команду в ближайших матчах.

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По словам Карпина, Дзюба признался ему, что находится не в оптимальной форме и хочет сосредоточиться на выступлениях за клуб, сообщает НСН.

Тренер добавил, что готов вызывать Дзюбу в сборную, если решит, что игрок будет полезен команде.

В понедельник Карпин включил Дзюбу в расширенный состав сборной на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Однако накануне стало известно об отказе Дзюбы выступать за национальную команду.