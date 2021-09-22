Семак оценил решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную

"Это исключительно решение Артема. Каждый игрок принимает решение исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение. Мы его уважаем. Артем - взрослый человек, сам знает что ему лучше и как", - отметил Семак.