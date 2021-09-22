Семак оценил решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался о решении нападающего Артема Дзюбы не участвовать в отборочных матчах чемпионата мира по футболу против Словении и Словакии. Его слова передает пресс-служба сине-бело-голубых.
"Это исключительно решение Артема. Каждый игрок принимает решение исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение. Мы его уважаем. Артем - взрослый человек, сам знает что ему лучше и как", - отметил Семак.
20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард "Зенита" был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Тренер, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.
Ранее экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об отказе нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы от выступления за национальную команду .