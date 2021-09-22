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"Ювентус" одержал первую победу в чемпионате Италии после ухода Роналду

ТАССиещё 6
1 час назад

Туринский "Ювентус" со счетом 3:2 на выезде обыграл "Специю" в матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.

"Ювентус" одержал первую победу в чемпионате Италии
Фото: EPAEPA

Забитыми мячами у победителей отметились Мойзе Кин (28-я минута), Федерико Кьеза (66) и Маттейс Де Лигт (72). У проигравших отличились Эмануэль Гьяси (33) и Жанис Антист (49).

"Ювентус" одержал первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. В четырех стартовых турах команда Массимилиано Аллегри дважды проиграла и дважды сыграла вничью. 27 августа клуб из Турина покинул португальский нападающий Криштиану Роналду, который перешел в английский "Манчестер Юнайтед".

"Ювентус" набрал пять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. "Специя" с четырьмя очками располагается на 16-й строчке. В следующем туре "Ювентус" 26 сентября примет "Сампдорию", "Специя" днем ранее на своем поле сыграет с "Миланом".

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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