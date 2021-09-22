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«Чайка» минимально обыграла «Ростов» в Кубке России. Клуб Сёмина вылетел из турнира

Чемпионат.comиещё 6
32 минуты назад

Сегодня, 22 сентября, состоялась игра в рамках Кубка России между футбольным клубом «Чайка» из Песчанокопского (Ростовская область) и «Ростовом» из одноимённого города. Команды встречались на стадионе «Ростов Арена». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу «Чайки».

«Ростов» вылетел из Кубка России
Фото: FC-CHAYKA.RUFC-CHAYKA.RU

На 22-й минуте матча полузащитник Иван Олейников после передачи Антона Орлова открыл счёт в игре.

Сегодня в других матчах Кубка России московское «Динамо» разгромило ставропольское (6:0), а «Крылья Советов» с рекордным счётом обыграли ногинское «Знамя» (10:0). «Уфа» в серии пенальти обыграла «Легион Динамо», а вратарь уфимцев взял 5 ударов с «точки» в послематчевой серии.

Отметим, что клуб из Песчанокопского выиграл три предыдущих матча в Кубке России.

Футбол,Антон Орлов,Иван Олейников,Крылья Советов,Динамо,
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