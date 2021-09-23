Президент FIFA: «Россия — великая футбольная держава»

Глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал Россию великой футбольной державой и признался, что чемпионат, проходивший на территории РФ, был лучшим в истории.

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«Россия — великая футбольная держава, и мы провели там лучший чемпионат в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться», — заявил Инфантино РИА Новостям во время беседы на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Во время ответа на вопрос о возможностях российской сборной и всего отечественного футбола в целом президент FIFA признался, что совершенно точно верит в их успех.