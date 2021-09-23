Милевский объявил о завершении карьеры

«Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф», — сказал Милевский на своём YouTube-канале.