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Милевский объявил о завершении карьеры

RT на русскомиещё 2
1 час назад

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артём Милевский объявил о завершении карьеры.

Милевский объявил о завершении карьеры
Фото: @timi1010@timi1010

«Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф», — сказал Милевский на своём YouTube-канале.

Он добавил, что адресует письмо себе 15-летнему, только приехавшему в Киев из Минска.

Футболист прославился своими выступлениями за киевский «Динамо», за который играл с 2002 по 2013 год. В составе клуба он провёл 178 матчей и забил 57 мячей.

Ранее Милевский прокомментировал результат матча Украина — Нидерланды.

Футбол,Артем Милевский,Динамо,
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