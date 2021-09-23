Уткин: Жирков будет играть в ЛФЛ. Там веселая команда

Блогер и журналист Василий Уткин сообщил, что Юрий Жирков будет выступать на любительском уровне. Жирков будет выступать в ЛФЛ за команду "Аминьево". В этой команде до прихода Жиркова уже числились известные игроки.
"Там веселая команда. Есть еще Сычев, Шишкин. И игрок сборной России Денис Глушаков", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, что предыдущим клубом Жиркова был "Зенит". 38-летний игрок покинул петербургский клуб минувшим летом. "Зенит", за который Жирков выступал с 2016 года, не стал продлевать контракт с футболистом.