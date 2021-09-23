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Уткин: Жирков будет играть в ЛФЛ. Там веселая команда - Сычев, Шишкин и Глушаков

Rusfootballиещё 4
1 час назад

Блогер и журналист Василий Уткин сообщил, что Юрий Жирков будет выступать на любительском уровне. Жирков будет выступать в ЛФЛ за команду "Аминьево". В этой команде до прихода Жиркова уже числились известные игроки.

Уткин: Жирков будет играть в ЛФЛ. Там веселая команда
Фото:  "Чемпионат" "Чемпионат"

"Там веселая команда. Есть еще Сычев, Шишкин. И игрок сборной России Денис Глушаков", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

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Напомним, что предыдущим клубом Жиркова был "Зенит". 38-летний игрок покинул петербургский клуб минувшим летом. "Зенит", за который Жирков выступал с 2016 года, не стал продлевать контракт с футболистом.

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