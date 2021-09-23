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Уткин пошутил об отказе Дзюбы от вызова в сборную России

Soccer News
11 минут назад

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Уткин пошутил об отказе Дзюбы от вызова в сборную России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист Василий Уткин не оставил без внимания отказ форварда "Зенита" Артема Дзюбы от вызова в сборную России.

"У Дзюбы серьезные проблемы с физической формой. Оказывается, он поставил элайнеры. Это такая штука, которая исправляет прикус. С элайнерами играть за сборную очень сложно. Дзюба стал чувствовать, что его прикус ослабевает. Уже не так ранит его слово, не так цепко он характеризует своих оппонентов, не так остро шутит. И вот, зубами самое время и заняться", - сказал Уткин.

Напомним, что Дзюбу не вызывали в сборную на сентябрьские игры. На его счету 30 голов в 55 играх за сборную.

Футбол,Василий Уткин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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