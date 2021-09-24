“Челси” снова попытается обидеть Гвардиолу, а Миранчук сыграет против чемпиона. На что ставить в главных матчах выходных

Нас ждут ремейк финала Лиги чемпионов, лондонское дерби и интереснейшие поединки в Италии и Испании.

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25 сентября состоится центральный матч 6-го тура АПЛ: «Челси» примет «Манчестер Сити». Это противостояние уже принципиально, ведь команда Томаса Тухеля не дала Пепу Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Начало — в 14:30 мск. Смогут ли лондонцы вновь победить? Сделайте ставку на матч совершенно бесплатно, ведь Winline дарит всем новым клиентам 1000 рублей на первую ставку!

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«Челси» - «Манчестер Сити»: бесплатная онлайн-трансляция матча

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Челси» - «Манчестер Сити» пройдет 25 сентября в Лондоне, начало — в 14:30 мск. Прямую видеотрансляцию в России бесплатно можно будет посмотреть на «ОККО Спорт», а также на сайте и в приложении Winline.

Продлится ли серия «Челси»?

У «Манчестер Сити», кажется, вырабатывается комплекс «Челси»: команда Пепа Гвардиолы уступила «аристократам» уже в трёх матчах подряд. И одна из этих встреч была финалом Лиги чемпионов, так что можно смело говорить: Томас Тухель знает, как играть против «горожан». А теперь в его распоряжении есть еще и Ромело Лукаку.

Тем более, что у «Челси» всё хорошо и в новом сезоне. После 5 туров команда возглавляет турнирную таблицу АПЛ, четырежды выиграв и лишь один матч сыграв вничью. Да и это, это был выезд в Ливерпуль, где лондонцам пришлось играть больше тайма в меньшинстве. Этот результат тоже можно назвать положительным.

«Манчестер Сити» имеет в активе на 3 очка меньше. В 5 матчах команда Гвардиолы трижды победила, сыграла вничью с «Саутгемптоном» и проиграла «Тоттенхэму». Этого хватило для 5-й строчки в турнирной таблице. Перед важной игрой «горожане» размялись в Кубке лиги на скромном «Уикоме» - 6:1.

Обе команды буквально набиты звездами, поэтому по умолчанию в этом матче шансы 50 на 50. Разве что в пользу хозяев поля играют 3 победы подряд. Поэтому букмекерская компания Winline считает «Челси» небольшим фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.70, это 37% вероятности. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 2700 рублей.

Поставить на победу «Манчестер Сити» можно за 2.80 (36% вероятности), а на ничью - за 3.30 (27%). Букмекеры Winline склоняются к высокой результативности в этом матче. Коэффициент на то, что в матче будет минимум 3 гола - 2.13. Если вы считаете, что команды не доберутся до этой отметки, можете поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.74.

На что ставить в матче «Челси» - «Манчестер Сити»?

Как мы уже сказали, «Челси» побеждал «Манчестер Сити» в трех последних матчах. Но сказать, продлится ли серия, очень сложно. Все-таки и тренер у гостей очень и очень сильный, да и ресурсами он располагает такими, что бороться с лондонцами однозначно можно и нужно. Наверняка Гвардиола выучил уроки прошлых матчей, поэтому Тухелю, чтобы победить, нужно придумать что-то новенькое. Впрочем, немецкий специалист большой мастер на это.

А вот в том, что нас ждет яркий футбол с большим количеством голов, есть сомнения. Из трех последних побед «Челси» (брать целесообразно именно этот отрезок, так как предыдущие матчи были до прихода Тухеля) две были со счетом 1:0, еще одна игра завершилась со счетом 2:1. Получается, две низовых встречи из трех. Учитывая тот факт, что «Челси», как и все команды Тухеля, прекрасно играет в обороне, а Гвардиола наверняка ввяжется в эти тренерские шахматы, есть ощущения, что нас ждет больше тактика, нежели красивый футбол.

Исходя из этого, неплохо смотрится ставка на ТМ 2.5 гола в матче. БК Winline предлагает поставить на такой исход за 1.74. Пари принесёт прибыль в том случае, если команды не смогут забить или в матче будет 1-2 гола.

А что ещё интересного на выходных?

25 сентября в 19:00 мск «Интер» сыграет с «Аталантой». «Нерадзурри» предрекали большие проблемы после продажи ряда лидеров и смены тренера, но пока у команды Симоне Индзаги все в порядке: 13 очков из 15 возможных в чемпионате.

«Аталанта» стартовала слабее, у нее на 3 очка меньше, да и по игре команда Гасперини пока смотрится тяжеловато. Возможно, дело в игре на 2 фронта. Ротация в плане количества у бергамасков есть, но качество проседает. Алексей Миранчук получает свои шансы, но пока не пользуется ими: назвать россиянина игроком основы точно нельзя. С другой стороны, «Аталанта» перестала терять очки в последних турах, так что к «Интеру» команда подходит на позитивном настрое.

Winline считает миланский клуб фаворитом. Поставить на победу «Интера» можно за 1.96. А на команду Гасперини принимают ставки с коэффициентом 3.75. Это будет очень интересный матч, который нельзя пропустить.

В 22:00 мск 25 сентября начнется встреча Примеры «Реал» - «Вильярреал». Команда Карло Анчелотти пока, возможно, не показывает какой-то потрясающий воображение футбол, но свои очки собирает, даже несмотря на проблемы в обороне. В чемпионате «Реал» пользуется проблемами «Барселоны» и невнятной пока игрой «Атлетико», команда лидирует. На старте Лиги чемпионов добыта выездная победа над «Интером», что тоже добавляет уверенности команде.

А вот у Унаи Эмери на старте чемпионата ничейная болезнь. Поражений у «желтой подводной лодки» нет, но всего 1 победа в пяти матчах. С ничьей начал «Вильярреал» и свой путь в Лиге чемпионов. Команде срочно нужно набирать свои очки, иначе будет очень сложно угнаться за поездом лидеров Примеры. Но в матче с «Реалом» на выезде ничья, думается, устроит команду Эмери.

«Реал» в порядке, играет дома, поэтому Winline видит явным фаворитом команду Карло Анчелотти. На ее победу дают коэффициент 1.51. Поставить на то, что гости смогут набрать очки, можно за 2.64.

Наконец, в воскресенье. 26 сентября, нас ждет лондонское дерби - «Арсенал» против «Тоттенхэма». Начало в 18:30 мск. Матч сверхпринципиальный, но для команд сейчас важнее выбраться из кризиса, в который они угодили на старте сезона. Кажется, ближе к этому команда Микеля Артеты. После трех поражений «канониры», пусть и не без проблем, но одолели «Норвич» и «Бернли», несколько поправив положение в турнирной таблицы. Победа над «Уимблдоном» в Кубке лиги тоже должна пойти в плюс.

А вот «Тоттенхэм» ударно начал сезон, обыграв в первом туре «Манчестер Сити», но в последних матчах получил две оплеухи от «Кристал Пэласа» и «Челси» - два раза по 0:3. Над Нуну Эшпириту Санту сгущаются тучи, а Гарри Кейн пока не показывает той игры, которой от него ждут болельщики. В Кубке лиги «шпоры» потратили куда больше энергии, в серии пенальти переиграв «Вулверхэмптон». Хватит ли сил на принципиальный матч?

Неудивительно, что букмекеры Winline отдают предпочтение хозяевам, которые играют дома и должны быть более свежими. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 2.25, а на победу «Тоттенхэма» - за 3.35.