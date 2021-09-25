Левандовски не забил за "Баварию" впервые с февраля

В сегодняшнем матче чемпионата Германии «Бавария» победила «Гройтер» со счётом 3:1. Голами в противостоянии отметились Томас Мюллер и Йозуа Киммих. Футболист «Гройтера» Себастьян Грисбек отправил мяч в свои ворота.

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Нападающий мюнхенского клуба польский форвард Роберт Левандовски провёл на поле 90 минут, но не смог отметиться голом. Таким образом, у поляка прервалась голевая серия, которая длилась 19 матчей подряд. Последний раз Левандовски не забивал на клубном уровне в феврале 2021 года.