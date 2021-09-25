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Роберт Левандовски не забил за «Баварию» впервые с февраля

Чемпионат.comиещё 4
3 часа назад

В сегодняшнем матче чемпионата Германии «Бавария» победила «Гройтер» со счётом 3:1. Голами в противостоянии отметились Томас Мюллер и Йозуа Киммих. Футболист «Гройтера» Себастьян Грисбек отправил мяч в свои ворота.

Левандовски не забил за "Баварию" впервые с февраля
Фото: ReutersReuters

Нападающий мюнхенского клуба польский форвард Роберт Левандовски провёл на поле 90 минут, но не смог отметиться голом. Таким образом, у поляка прервалась голевая серия, которая длилась 19 матчей подряд. Последний раз Левандовски не забивал на клубном уровне в феврале 2021 года.

Сейчас «Бавария» лидирует в Бундеслиге. Мюнхенцы набрали 16 очков в шести турах. Они опережают «Вольфсбург» на три очка, но «волки» провели на матч меньше. «Гройтер Фюрт» замыкает турнирную таблицу, набрав всего одно очко.

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