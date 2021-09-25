Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Сменивший Карпина в "Ростове" Семин подал в отставку

Елена Прошина
2 часа назад

Юрий Семин ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Ростова». О его отставке информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что это решение было принято после встречи Семина и президента клуба Арташеса Арутюнянца.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь», - приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.

Юрий Семин успел проработать главным тренером «Ростова» менее двух месяцев, сменив в этой должности Валерия Карпина. Последний перешел на пост главного тренера сборной России по футболу. Семин подписал двухгодичный контракт с «Ростовом» четвертого августа 2021 года.

В свою очередь, Семин заявил, что решение о его уходе из «Ростова» было принято по обоюдному согласию. Он пожелал «Ростову» удачи и сообщил, что провел с клубом хорошее время, сообщил ТАСС.

Кроме того, Юрий Семин заявил, что не планирует завершать карьеру футбольного тренера.

Футбол,Видео,Валерий Карпин,Юрий Семин,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
8
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители