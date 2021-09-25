Сменивший Карпина в "Ростове" Семин подал в отставку

Юрий Семин ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Ростова». О его отставке информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что это решение было принято после встречи Семина и президента клуба Арташеса Арутюнянца.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь», - приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.

Юрий Семин успел проработать главным тренером «Ростова» менее двух месяцев, сменив в этой должности Валерия Карпина. Последний перешел на пост главного тренера сборной России по футболу. Семин подписал двухгодичный контракт с «Ростовом» четвертого августа 2021 года.

В свою очередь, Семин заявил, что решение о его уходе из «Ростова» было принято по обоюдному согласию. Он пожелал «Ростову» удачи и сообщил, что провел с клубом хорошее время, сообщил ТАСС.