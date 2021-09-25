Семин высказался насчет завершения карьеры после ухода из «Ростова»

«Будущее? Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам», — сказал Семин.

Ранее пресс-служба ФК «Ростов» объявила об уходе Юрия Семина с поста главного тренера клуба. 74-летний специалист проработал в этом амплуа менее двух месяцев. Он подписал двухлетний контракт с клубом четвертого августа 2021 года, когда сменил на этом посту Валерия Карпина. Последний тогда стал главным тренером сборной России по футболу.