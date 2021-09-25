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Семин высказался насчет завершения карьеры после ухода из «Ростова»

Елена Прошина
47 минут назад

Бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Юрий Семин продолжит тренерскую деятельность. Его слова приводит «Чемпионат».

Семин высказался насчет завершения карьеры после ухода из «Ростова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будущее? Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам», — сказал Семин.

Ранее пресс-служба ФК «Ростов» объявила об уходе Юрия Семина с поста главного тренера клуба. 74-летний специалист проработал в этом амплуа менее двух месяцев. Он подписал двухлетний контракт с клубом четвертого августа 2021 года, когда сменил на этом посту Валерия Карпина. Последний тогда стал главным тренером сборной России по футболу.

Сообщалось, что Семин покинул клуб после встречи с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем. Сам экс-тренер прокомментировал случившееся в том духе, что это решение было обоюдным. Предыдущей командой, с которой Семин работал до «Ростова», был «Локомотив».

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