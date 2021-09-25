Семин высказался насчет завершения карьеры после ухода из «Ростова»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Юрий Семин продолжит тренерскую деятельность. Его слова приводит «Чемпионат».
«Будущее? Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам», — сказал Семин.
Ранее пресс-служба ФК «Ростов» объявила об уходе Юрия Семина с поста главного тренера клуба. 74-летний специалист проработал в этом амплуа менее двух месяцев. Он подписал двухлетний контракт с клубом четвертого августа 2021 года, когда сменил на этом посту Валерия Карпина. Последний тогда стал главным тренером сборной России по футболу.
Сообщалось, что Семин покинул клуб после встречи с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем. Сам экс-тренер прокомментировал случившееся в том духе, что это решение было обоюдным. Предыдущей командой, с которой Семин работал до «Ростова», был «Локомотив».