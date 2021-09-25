Путин предложил провести в России еще один Чемпионат мира по футболу

Российский президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских партий предложил провести в стране еще один Чемпионат мира по футболу, передает ТАСС.

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«Давайте подумаем о возможности проведения еще одного Чемпионата мира по футболу», — сказал глава государства.

Он заявил, что Россия провела ЧМ «на самом высоком уровне».

Также Путин отметил достижения в мини-футболе, поздравил всех участников, и выразил надежду на то, что этот высокий статус будет подтверждаться.