Семин покинул пост главного тренера «Ростова»

Новая отставка в отечественном футболе. Бывший клуб Валерия Карпина — «Ростов» — объявил о расторжении договора со сменщиком Карпина, Юрием Семиным. Он руководил командой всего семь недель.

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Причины случившегося анализирует футбольный журналист, автор телеграм- и YouTube-каналов «Футбольные темы» Артем Локалов:

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Артем Локалов футбольный журналист «Ростов» при Семине в семи матчах выиграл всего лишь раз. Команда практически не бегает, нет движения, непонятная игра. Да и в Кубке России «Ростов» проиграл «Чайке», которая также представляет Ростовскую область. Я думаю, что это стало последней каплей: проиграть команде из второй лиги. Причина проблем в том, что слишком резким получился переход после Карпина к новому тренеру в «Ростове». Карпин все-таки моложе, ближе по возрасту к нынешнему поколению футболистов. И это, возможно, одна из главных причин, что Семину не удалось оперативно «поставить» игру и добиваться результата. Проблемы начались не при Семине, а еще при Валерии Карпине».

Юрию Семину — 74 года. Во главе «Локомотива» он побеждал в трех чемпионатах страны и завоевал шесть Кубков России.

В момент его прихода «Ростов» занимал предпоследнее место в таблице. На данный момент ситуация не изменилась — «Ростов» по-прежнему на 15-й позиции.

Но очевидно, что проблемы, которые начались в «Ростове» при Валерии Карпине, требовали более длительной работы, замечает комментатор «Матч ТВ» Олег Пирожков:

Олег Пирожков комментатор «Матч ТВ» «Та ситуация, в которой он принял команду, была не самой простой. Одно дело, когда специалист опытный, специалист очень вдумчивый готовит команду целенаправленно к сезону, и совсем другое дело, когда он принимает ее уже когда сезон начался, да еще начался крайне неудачно. Я не думаю, что уход Карпина сильно воодушевил футболистов. Карпин работал несколько лет, Карпин работал успешно по меркам «Ростова» и по меркам тех возможностей, которые были у команды. Руководству клуба, я думаю, сейчас предстоит решать очень тяжелую задачу — что делать дальше. Потому что судя по всему придется бороться за выживание, это всегда очень непросто, и психологически непросто перестраиваться. То есть команда еще в прошлом сезоне далеко не на борьбу за выживание настраивалась, и теперь многие из тех же игроков должны будут совершенно другие задачи решать».