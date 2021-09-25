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Дзюба ответил на вопрос о своем будущем в сборной России

Газета.Ru
58 минут назад

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде России.

Дзюба ответил на вопрос о своем будущем в сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В истории со сборной поставлена точка? Пока не знаю. Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму. Будем продолжать так же», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

Напомним, Дзюба отказался от вызова на октябрьские матчи сборной России. Он мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал новость об отказе нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду в октябрьских матчах отборочного цикла чемпионата мира — 2022.

Футбол,Артем Дзюба,Евгений Ловчев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Спартак,
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