Путин предложил подумать о проведении в России ЧМ по футболу

Владимир Путин провел встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму VIII созыва по итогам выборов, во время которой зашел разговор о спорте, пишет НСН.

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Президент отметил, что Россия уже принимала мировое первенство по футболу и сделала это на самом высоком уровне. Владимир Путин предложил подумать о проведении еще одного чемпионата такого масштаба.

«Давайте подумаем – может, проведем еще один чемпионат мира», – сказал Путин.

Напомним, ЧМ по футболу Россия принимала в 2018 году. Соревнования проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В финале на стадионе «Лужники» сборная Франции обыграла Хорватию. Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории по ряду показателей. Проведенный в России турнир принес ФИФА рекордные деньги.