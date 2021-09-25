Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Путин предложил подумать о проведении в России ЧМ по футболу

Мир24
17 минут назад

Владимир Путин провел встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму VIII созыва по итогам выборов, во время которой зашел разговор о спорте, пишет НСН.

Путин предложил подумать о проведении в России ЧМ по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент отметил, что Россия уже принимала мировое первенство по футболу и сделала это на самом высоком уровне. Владимир Путин предложил подумать о проведении еще одного чемпионата такого масштаба.

«Давайте подумаем – может, проведем еще один чемпионат мира», – сказал Путин.

Напомним, ЧМ по футболу Россия принимала в 2018 году. Соревнования проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В финале на стадионе «Лужники» сборная Франции обыграла Хорватию. Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории по ряду показателей. Проведенный в России турнир принес ФИФА рекордные деньги.

Кроме того, в этом году Санкт-Петербург принял несколько матчей в рамках Евро-2020, победителем турнира стала сборная Италии.

Футбол,Владимир Путин,Госдума,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители