Пеле извинился перед Месси

«Месси, привет. Извини, если я опоздал. Однако я не хотел упускать возможность поздравить тебя с еще одним рекордом, побитым в начале этого месяца. У тебя выдающийся талант. Надеюсь, ты сможешь добиться еще большего вместе с моими друзьями Мбаппе и Неймаром», — написал Пеле.