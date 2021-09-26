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Пеле извинился перед Месси

Газета.Ru
1 час назад

Легенда сборной Бразилии Пеле в Instagram извинился перед нападающим «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионелем Месси за то, что не вовремя поздравил 34-летнего форварда с тем, что он побил рекорд великого бразильца.

Пеле извинился перед Месси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Месси, привет. Извини, если я опоздал. Однако я не хотел упускать возможность поздравить тебя с еще одним рекордом, побитым в начале этого месяца. У тебя выдающийся талант. Надеюсь, ты сможешь добиться еще большего вместе с моими друзьями Мбаппе и Неймаром», — написал Пеле.

В матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Боливии (3:0), который прошел в Буэнос-Айресе, форвард оформил хет-трик. Он побил рекорд трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле по количеству забитых мячей за южноамериканскую национальную команду. В его активе 79 голов за Аргентину, у Пеле — 77.

Ранее Месси заявил, что мечтал побить рекорд Пеле.

Футбол,Лионель Месси,
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