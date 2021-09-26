«Перекрестился, православный парень, смотри, наш. Да он реально гений! В одну калитку прям. Думаю, следующий бой будет Усик — Фьюри. Думаю, что Фьюри размотает Уайлдера», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на странице в «Инстаграме».