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«За воздух некстати зацепился одною из ласт». Актёр Назаров спел о «Спартаке» и Дзюбе

Чемпионат.comиещё 3
2 часа назад

Популярный актёр и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню победе красно-белых в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:0), а также упомянул эпизод с пенальти, заработанным нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой в матче с «Крыльями Советов» (2:1).

«Вы надеялись гамом и визгом, что возьмёте «Спартак» на фуфу. Чтобы снова смеялся Газизов, обнимая деньгами «Уфу». Вам казалось, Промес уже старый, а «Спартак» безнадёжно убит. Что хоть что-то забьёт Агаларов, как забил попрошайка «Зенит». Бедный Дзюба за воздух некстати зацепился одною из ласт. К сожалению, такого пенальти вам в Европе никто не подаст», — спел Назаров.

Дзюба ответил на вопрос о своем будущем в сборной России

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