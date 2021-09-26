«Вы надеялись гамом и визгом, что возьмёте «Спартак» на фуфу. Чтобы снова смеялся Газизов, обнимая деньгами «Уфу». Вам казалось, Промес уже старый, а «Спартак» безнадёжно убит. Что хоть что-то забьёт Агаларов, как забил попрошайка «Зенит». Бедный Дзюба за воздух некстати зацепился одною из ласт. К сожалению, такого пенальти вам в Европе никто не подаст», — спел Назаров.