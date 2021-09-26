Бывший футболист «Зенита» умер в 55 лет

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной Белоруссии Сергей Герасимец умер в 55 лет в день чемпионства команды, которую он тренировал. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Фото: Пресс-служба "Зенита" Пресс-служба "Зенита"

В последнее время Герасимец был главным тренером команды «Ядро», выступающей в любительском первенстве «Северо-Запад». Накануне «Ядро» стала чемпионом первенства МРО «Северо-Запад» и получила право на профессиональный статус. Подопечные Герасимца обыграли клуб «Алмаз Антей» со счётом 2:1.

Супруга Сергея Герасимца Татьяна сообщила, что после матча муж вернулся домой счастливый. Они разговаривали, смеялись, а затем Сергей потерял сознание и упал. Спасти его не удалось.

Сергей Герасимец был нападающим и тренером. Выступал за киевское и минское «Динамо», Шахтер, «Балтику», «Зенит», «Каунас». Играл за сборную Белоруссии в 1992-99 годах.

В «Зенит» он перешел летом 1997-го и сразу стал любимцем болельщиков. Во время дебютного матча за команду у него родилась двойня, об этом оперативно сообщил диктор стадиона. В следующей игре он забил победный гол. После финального свистка на поле выбежала его жена, и это стало самым эмоциональным моментом в тот вечер.

В 1998-м полузащитник провел один из самых результативных сезонов в карьере и помог петербургской команде начать путь к первому российскому трофею — Кубку страны.

Соболезнования родным и близким спортсмена выразил официальный сайт «Зенита».