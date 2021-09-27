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«Два раза ударил по руке и отобрал телефон». Болельщица-инвалид о сотруднике «Краснодара»

Sports.ru
2 часа назад

Болельщик с ограниченными возможностями Татьяна Шкиря сообщила, что сотрудник «Краснодара» Геннадий Щербина грубо вел себя после игры 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

Болельщица-инвалид пожаловалась на ударившего ее сотрудника «Краснодара»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Щербина отвечает в клубе за работу с маломобильными болельщиками.

«Ко мне подошла стюард, помощница Щербины. Она сказала, что я должна спускаться на спецтранспорте ко входу номер 16. Я у нее спросила, можно ли мне доехать на спецтранспорте до парковки, потому что начинался дождь. Она сказала, что уточнит у Щербины.

Щербина подбежал и стал на меня ругаться: по его словам, нельзя пользоваться разным спецтранспортом.

Я согласилась воспользоваться той же машиной, но он уже не мог уняться. Щербина начал меня обвинять во лжи и заметил, что я записываю видео на телефон.

Он стал вырывать у меня телефон из рук, хотя по тем самым требованиям Роспотребнадзора не мог ко мне даже подходить ближе чем на 1,5 метра.

Два раза он меня ударил по руке и отобрал телефон. За меня начал заступаться папа, и только после этого Щербина вернул телефон», – рассказала Шкиря.

На видео, записанном Татьяной, Щербина сказал «закрыли рты» и потребовал обращаться к нему на вы.

Футбол,Роспотребнадзор,
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