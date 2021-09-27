Болельщица-инвалид пожаловалась на ударившего ее сотрудника «Краснодара»

«Ко мне подошла стюард, помощница Щербины. Она сказала, что я должна спускаться на спецтранспорте ко входу номер 16. Я у нее спросила, можно ли мне доехать на спецтранспорте до парковки, потому что начинался дождь. Она сказала, что уточнит у Щербины.