Роналду захотел стать тренером «Манчестер Юнайтед»

При этом Роналду пока не собирается вешать бутсы на гвоздь, но в будущем готовится стать тренером юношеской команды «Юнайтед». Таким образом, он сможет следить за развитием своего сына, Криштиану-младшего, которому в настоящее время 11 лет. Мальчик уже начал тренироваться в клубе.