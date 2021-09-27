В РФС оценили шансы России на проведение нового ЧМ по футболу

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил шансы России на проведение еще одного чемпионата мира по футболу. В интервью Национальной службе новостей он отметил, что они достаточно высоки.

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«Наш главный шанс заключается в увеличении числа участников мундиаля с 24 до 36. Ни одна страна не потянет такое количество команд. Например, ЧМ по футболу в 2026 году проведет три государства: Канада, США и Мексика. А Россия могла бы и одна справиться с этой задачей», — подчеркнул Вячеслав Колосков.

Кроме того, по его словам, страна полностью готова к проведению чемпионата и имеет в этом колоссальный опыт.

«Затраты будут, естественно. Должна быть реновация определенная. А, может быть, и требования станут более высокие. Но это мелочь по сравнению с тем, что уже затрачено», — добавил президент РФС.

Он пояснил, что сейчас России необходимо сосредоточиться на подготовке резервов, проблемах финансирования профессиональных клубов и создании заявочного комитета, который будет продвигать страну в качестве принимающей стороны нового чемпионата.

В Telegram-канале «Радиоточка НСН» рассказали, что ранее с предложением о проведении еще одного ЧМ по футболу выступил президент России Владимир Путин.