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В РФС оценили шансы России на проведение нового ЧМ по футболу

Елена Прошина
43 минуты назад

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил шансы России на проведение еще одного чемпионата мира по футболу. В интервью Национальной службе новостей он отметил, что они достаточно высоки.

В РФС оценили шансы России на проведение нового ЧМ по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наш главный шанс заключается в увеличении числа участников мундиаля с 24 до 36. Ни одна страна не потянет такое количество команд. Например, ЧМ по футболу в 2026 году проведет три государства: Канада, США и Мексика. А Россия могла бы и одна справиться с этой задачей», — подчеркнул Вячеслав Колосков.

Кроме того, по его словам, страна полностью готова к проведению чемпионата и имеет в этом колоссальный опыт.

«Затраты будут, естественно. Должна быть реновация определенная. А, может быть, и требования станут более высокие. Но это мелочь по сравнению с тем, что уже затрачено», — добавил президент РФС.

Он пояснил, что сейчас России необходимо сосредоточиться на подготовке резервов, проблемах финансирования профессиональных клубов и создании заявочного комитета, который будет продвигать страну в качестве принимающей стороны нового чемпионата.

В Telegram-канале «Радиоточка НСН» рассказали, что ранее с предложением о проведении еще одного ЧМ по футболу выступил президент России Владимир Путин.

Напомним, что Россия принимала у себя чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля 2018 года. По его итогам, совет ФИФА признал данный ЧМ лучшим в истории.

Футбол,Вячеслав Колосков,Владимир Путин,РФС,
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