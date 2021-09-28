34-летний центральный полузащитник футбольного клуба Московской области «Химки» Денис Глушаков вошел в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщили на сайте ФК.

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Футболистам предстоит сыграть 8 и 11 октября в Казани со Словакией и в Мариборе со Словенией.

На данный момент Россия находится на втором месте турнирной таблицы группы Н с 13 очками. На первом с таким же количеством очков находится Хорватия. У сборных стран разница в количестве мячей. У Хорватии 8 забитых и 1 пропущенный, у России — 10 забитых и 4 пропущенных. Также в группу H входят Словакия, Словения, Мальта и Кипр.