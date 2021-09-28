Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Денис Глушаков вошел в окончательный состав сборной России

Елена Прошина
38 минут назад

34-летний центральный полузащитник футбольного клуба Московской области «Химки» Денис Глушаков вошел в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщили на сайте ФК.

Денис Глушаков вошел в окончательный состав сборной России
Фото: ТАССТАСС

В общей сложности в состав сборной включили 26 игроков: Маринато Гильерме, Юрия Дюпина, Андрея Лунева, Матвея Сафонова, Игоря Дивеева, Георгия Джикия, Максима Осипенко, Алексея Сутормина, Дмитрия Чистякова, Илью Самошникова, Сергея Терехова, Федора Кудряшова, Дмитрия Баринова, Рифата Жемалетдинова, Александра Головина, Александра Ерохина, Далера Кузяева, Алексея Миранчука, Арсена Захаряна, Даниила Фомина, Алексея Ионова, Дениса Глушакова, Дениса Макарова, Федора Смолова, Антона Заболотного и Гамида Агаларова.

Футболистам предстоит сыграть 8 и 11 октября в Казани со Словакией и в Мариборе со Словенией.

На данный момент Россия находится на втором месте турнирной таблицы группы Н с 13 очками. На первом с таким же количеством очков находится Хорватия. У сборных стран разница в количестве мячей. У Хорватии 8 забитых и 1 пропущенный, у России — 10 забитых и 4 пропущенных. Также в группу H входят Словакия, Словения, Мальта и Кипр.

Отметим, что Дениса Глушакова не вызывали в сборную России с весны 2018 года.

Футбол,Илья Самошников,Арсен Захарян,Гамид Агаларов,Юрий Дюпин,Матвей Сафонов,Игорь Дивеев,Далер Кузяев,Андрей Лунев,Федор Смолов,Денис Макаров,Дмитрий Чистяков,Максим Осипенко,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Алексей Сутормин,Антон Заболотный,Рифат Жемалетдинов,Алексей Ионов,Сергей Терехов,Алексей Миранчук,Денис Глушаков,Александр Ерохин,Федор Кудряшов,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители