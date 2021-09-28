34-летний центральный полузащитник футбольного клуба Московской области «Химки» Денис Глушаков вошел в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщили на сайте ФК.
В общей сложности в состав сборной включили 26 игроков: Маринато Гильерме, Юрия Дюпина, Андрея Лунева, Матвея Сафонова, Игоря Дивеева, Георгия Джикия, Максима Осипенко, Алексея Сутормина, Дмитрия Чистякова, Илью Самошникова, Сергея Терехова, Федора Кудряшова, Дмитрия Баринова, Рифата Жемалетдинова, Александра Головина, Александра Ерохина, Далера Кузяева, Алексея Миранчука, Арсена Захаряна, Даниила Фомина, Алексея Ионова, Дениса Глушакова, Дениса Макарова, Федора Смолова, Антона Заболотного и Гамида Агаларова.
Футболистам предстоит сыграть 8 и 11 октября в Казани со Словакией и в Мариборе со Словенией.
На данный момент Россия находится на втором месте турнирной таблицы группы Н с 13 очками. На первом с таким же количеством очков находится Хорватия. У сборных стран разница в количестве мячей. У Хорватии 8 забитых и 1 пропущенный, у России — 10 забитых и 4 пропущенных. Также в группу H входят Словакия, Словения, Мальта и Кипр.
Отметим, что Дениса Глушакова не вызывали в сборную России с весны 2018 года.