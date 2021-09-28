29 сентября в матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле сыграет с шведским клубом «Мальме». Смогут ли петербуржцы победить и сделать заявку на евровесну? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Зенит» - «Мальме»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 29 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

29 сентября «Зенит» дома сыграет с «Мальме» во 2-м матче группового этапа Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 19:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев поля. Поставить на «Зенит» можно с коэффициентом 1.58, это примерно 61% вероятности. Шансы «Мальме» аналитики оценили коэффициентом 6.20 (16%), а на ничью можно сделать ставку за 4.30 (23%).

Эксперты не уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.80, а на тотал меньше 2.5 – за 2.00.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.90. С таким же коэффициентом 1.90 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – победа российского клуба со счетом 1:0. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.00.

«Зенит» - «Мальме»: какие делать ставки на игру Лиги чемпионов 29 сентября

Для «Зенита» предстоящий матч во многом ключевой - кого еще побеждать в этой группе, если не «Мальме» на своем поле? Терять очки сине-бело-голубым нельзя никак. В первом туре зенитовцы хорошо поборолись в матче против «Челси», а шведы безропотно уступили дома «Ювентусу» 0:3. Вот только за хорошую игру очки не начисляют, поэтому сейчас и у тех, и других ноль в графе "набранные очки". Объективно, боротья с «Челси» и «Ювентусом» за выход в плей-офф Лиги чемпионов будет очень сложно, а вот третье место и билет в стыковые матчи Лиги Европы забирать нужно.

«Мальме», конечно, не подарок. Эти ребята на пути в группу Лиги чемпионов выбили из борьбы «Рейнджерс» и «Лудогорец». Шведы любят агрессивный футбол с высоким прессингом, хороши на стандартах. В общем и целом - крепкая европейская команда. Но и сказать, что это непроходимый соперник, нельзя.

Тем более, что «Зенит» сейчас на ходу. После хорошего по содержанию матча против «Челси» последовали три победы в РПЛ, там у команды Семака все хорошо, поэтому можно сосредоточиться на Лиге чемпионов. Набрал форму Артем Дзюба, вернулся в состав Сердар Азмун. Да и бразильскому легиону петербуржцев пора показать товар лицом. Когда, если не сейчас? Поставить на победу зенитовцев в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.58.

При этом в обороне у «Зенита» есть проблемы, команда пропускает практически в каждом матче. Вряд ли атака «Мальме» слабее форвардов «Рубина» или «Крыльев Советов». Вариант для ставки - обе команды смогут отличиться, ведь мы верим в российский клуб. Поставить на то, что обе команды забьют, в БК «Фонбет» можно за 1.90.