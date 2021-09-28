Леонид Федун предложил РФС ряд реформ

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун предложил руководству РФС реформировать российский футбол. На недавнем заседании попечительского совета РФС Федун утверждал, что Россия не может считаться большой футбольной страной. Владелец «Спартака» привёл несколько аргументов в подтверждение своего тезиса.

Фото: РИА Новости РИА Новости

К примеру, исходя из данных, предоставленных Федуном, в России зарегистрировано чуть больше 28 тысяч игроков до 18 лет и около 2700 тренеров. По этому показателю Российская Федерация отстаёт от ведущих футбольных стран (таких как Германия) на несколько порядков. Для решения этой проблемы председатель совета директоров «Спартака» предложил увеличить количество тренеров до 5-6 тысяч, а число молодых людей, профессионально занимающихся футболом, до 50 тысяч.

Во-вторых, все игроки сборной России по футболу оцениваются в 178 млн. В то же время сборная Норвегии стоит 264 млн, а лучшие сербские футболисты оцениваются в 336 млн.