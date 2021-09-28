Арбитр Карасев снова отказался преклонять колено перед матчем ЛЧ

Российский арбитр Сергей Карасёв, обслуживающий матч Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль», не встал на колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом все футболисты на поле преклонили колено. Отметим, что Карасёв ещё ни разу не принимал участия в акции.