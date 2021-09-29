"ПСЖ" победил "Манчестер Сити" благодаря голу Месси

"Пари Сен-Жермен" одолел на своем поле "Манчестер Сити" (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На 8-й минуте Идрисса Гуйе открыл счет в матче, а на 74-й минуте Лионель Месси закрепил преимущество французской команды. Этот гол стал первым для аргентинского форварда в составе парижского клуба.

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В первом туре "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с "Брюгге" (1:1), а "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "РБ Лейпциг" (6:3). "Газета.Ru вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает 30 млн. В последующие два года сумма увеличится на 10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Лига чемпионов. Группа А. 2 тур.

"ПСЖ" — "Манчестер Сити" — 2:0.Голы: 1:0 — Гуйе (8), 2:0 — Месси (74).