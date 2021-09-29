«Реал» проиграл беднейшему клубу Лиги чемпионов. Что говорят эксперты

Мадридский «Реал» не смог обыграть молдавский «Шериф» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча была проведена накануне в столице Испании и закончилась со счетом 1:2. И это при том, что бюджет молдавского клуба составляет 5-8 млн евро, а состав в 64 раза дешевле «Реала». В Лиге чемпионов молдаване заработали четыре своих годовых бюджета.

«Рамблер» собрал мнения экспертов и футбольных фанатов о сенсационной победе молдавской команды.

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Капитан «Шерифа» Кастаньеда

«Мы отправлялись сюда за победой. Не просто отбывать номер, ведь знаем себе цену. К счастью, «Реал» не смог воспользоваться своими моментами. А нам это сделать удалось. Выиграть здесь было мечтой, которая стала реальностью».

В Instagram команда обозначила свою победу картинкой с изображением короны на логотипе клуба и надписью «Без комментариев».

Автор победного гола Тилль

«Вне сомнений, это лучший и наиважнейший гол за мою карьеру. У меня получилось забить потрясающий мяч. В настоящее время мы просто счастливы. Мы провели волшебную игру. Пришлось трудно, у меня сводило ноги и нужно было много бегать».

Главный тренер «Реала» Анчелотти

«Это стало нам уроком на будущее. Мы не заслуживали поражения. Мы не просто встревожены, мы раздражены данной ситуацией. Проиграли по причине незначительных недочетов, хотя игроки все делали хорошо».

Глава Приднестровья Красносельский

«Это не было случайностью или стечением обстоятельств. Это стала заслуженным результатом сплоченной работы. И сейчас все еще дух захватывает. Спасибо, ребята».

Игрок «Реала» Карлос Энрике Каземиро

«Мы играли неплохо, но их вратарь сделал много сейвов. Считаю, что соперника следует поздравить. Повторюсь, ими были забиты два гола с двух ударов по воротам. Мы полностью доминировали и должны были забить еще, но в результате забили они, когда у них получилось нанести неберущийся удар».

Игорь Рабинер, обозреватель

«А ведь "Шериф" — хочу повторить, даже не молдавский, а приднестровский. Этот клуб относится к непризнанной республике с 465 тысячами населения, где уровень жизни и инфраструктура не сильно поменялись с эпохи позднего СССР».

По моему мнению, это главный успех всего Приднестровья за все время его существования. И даже не в футболе, а вообще.

Кирилл Иванцов, обозреватель

«Ситуация вроде бы шла к малорезультативной ничьей, но на 90-й минуте шикарная дальняя пушка Себастьяна Тилля привела мяч в левую девятку ворот Куртуа (1:2). И вновь футбольный клуб из Восточной Европы обыграл «сливочных». Бывший игрок «Тамбова» принес «Шерифу» суперсенсационную победу на прославленном «Сантьяго Бернабеу», и молдавский клуб утвердился в статусе лидера группы смерти, где он вначале считался практически безнадежным аутсайдером. То ли еще будет! Когда там Молдова обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА?».

Фанаты «Мадрида» в Twitter

ODVAN M1L GR4U: «Опять то же самое! Я устал. Я больше не хочу болеть за "Мадрид". Очередная провальная игра. С тех пор, как я стал фанатом этой команды, я никогда не видел столь жалкой и слабой группы футболистов».

Andres Mariles: «Бензема бросил играть, Винисису себя не проявляет, мы беззащитны. Трудностей возникло больше, чем предполагалось».

Javier Lopez: «Кто-нибудь после этого еще посмеет заявлять, что у "Барселоны" проблемы?».