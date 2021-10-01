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Водитель Роналду не смог заправить Bentley игрока

Газета.Ruиещё 3
31 минуту назад

Водитель португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не смог заправить Bentley футболиста. Об этом сообщает The Sun.

Водитель Роналду не смог заправить Bentley игрока
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это произошло на одной из АЗС, где мужчина провел около семи часов, так и не заправив автомобиль. Причина в нехватке топлива в Великобритании.

"Даже с кучей денег Роналду оказался в той же лодке, что и мы все", — говорится в издании.

Как сообщает источник, в Великобритании проблемы не только с поставками топлива, но и продовольствия. Связано это с нехваткой водителей грузовиков. В результате некоторые нефтяные компании закрыли свои заправки, а жители начали массово покупать бензин, что привело к большим очередям на АЗС.

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 млн. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.

В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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