Водитель Роналду не смог заправить Bentley игрока

Водитель португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не смог заправить Bentley футболиста. Об этом сообщает The Sun.

Это произошло на одной из АЗС, где мужчина провел около семи часов, так и не заправив автомобиль. Причина в нехватке топлива в Великобритании.

"Даже с кучей денег Роналду оказался в той же лодке, что и мы все", — говорится в издании.

Как сообщает источник, в Великобритании проблемы не только с поставками топлива, но и продовольствия. Связано это с нехваткой водителей грузовиков. В результате некоторые нефтяные компании закрыли свои заправки, а жители начали массово покупать бензин, что привело к большим очередям на АЗС.

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 млн. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.