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«Шериф» украл у «Реала» корону с эмблемы

Елена Прошина
40 минут назад

Молдавский футбольный клуб «Шериф» опубликовал в Instagram свою эмблему команды с добавленной короной, позаимствованной с логотипа мадридского «Реала». Так спортсмены решили подшутить над клубом, который вчера уступил команде со счетом 2:1 в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.

«Шериф» украл у «Реала» корону с эмблемы
Фото: ReutersReuters

«Без комментариев», – подписал клуб публикацию.

Через некоторое время «Шериф» удалил пост. Испанское издание Sport.es назвало подобную публикацию издевательской, а также собрало подборку мемов, которые появились в интернете по случаю поражения «Реала». При этом часть из них высмеивали не столько испанских футболистов, сколько невероятную удачу молдавского клуба.

Отметим, что сейчас «Шериф» занимает первую строчку группы с шестью очками после двух побед, а «Реал» – вторую с тремя очками после одной победы и одного поражения. Последнее место с результатом в один балл делят «Интер» и «Шахтер» – у обоих клубов по одной ничьей и одному поражению.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметил, что футболисты клуба в ходе встречи много били по воротам, но иногда в футболе просто не везет. При этом он уверен, что в игровой группе пока еще ничего не решено.

Футбол,Карло Анчелотти,Реал,УЕФА,
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