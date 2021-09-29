«Шериф» украл у «Реала» корону с эмблемы

Молдавский футбольный клуб «Шериф» опубликовал в Instagram свою эмблему команды с добавленной короной, позаимствованной с логотипа мадридского «Реала». Так спортсмены решили подшутить над клубом, который вчера уступил команде со счетом 2:1 в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: Reuters Reuters

«Без комментариев», – подписал клуб публикацию.

Через некоторое время «Шериф» удалил пост. Испанское издание Sport.es назвало подобную публикацию издевательской, а также собрало подборку мемов, которые появились в интернете по случаю поражения «Реала». При этом часть из них высмеивали не столько испанских футболистов, сколько невероятную удачу молдавского клуба.

Отметим, что сейчас «Шериф» занимает первую строчку группы с шестью очками после двух побед, а «Реал» – вторую с тремя очками после одной победы и одного поражения. Последнее место с результатом в один балл делят «Интер» и «Шахтер» – у обоих клубов по одной ничьей и одному поражению.